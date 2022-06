Premium Het beste van De Telegraaf

Van Alcatraz naar Zandvoort Triatleet Ernst Woerlee (60) naar F1-circuit na winst in VS: één onderdeel op vouwfiets

Triatleet Ernst Woerlee schreef vorige week de iconische triatlon Escape from Alcatraz in de categorie 60-64 jaar op zijn naam. Ⓒ Jean-Pierre Jans

Zandvoort - „Dit was wel heroïsch: het ijskoude water, de stroming en de kleine haaien in de baai”, zegt Ernst Woerlee (60) een dag na terugkeer uit San Francisco. De Nederlander won daar de triatlon Escape from Alcatraz in de categorie 60-64 jaar. Terwijl hij één van de onderdelen op zijn vouwfiets aflegde. Zondag wacht een andere magische uitdaging: de triatlon Grand Prix van Zandvoort.