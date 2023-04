Massale vechtpartij bij voetbalamateurs: politie zoekt naar getuigen

De politie kwam na het tumult ter plaatse op sportpark de Swadde in Buitenpost in de Friese gemeente Achtkarspelen. Twee personen, onder wie een speler van vv Buitenpost, bleken gewond te zijn geraakt. Een van de slachtoffers is door medewerkers van een ambulance nagekeken en later meegenomen naar het ziekenhuis. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van de zware mishandeling.

Er is aangifte gedaan, er worden getuigen gehoord door de politie en ook beschikbare beelden worden bekeken. De politie hoopt dat mensen die meer informatie hebben over het incident zich zullen melden. Ook mensen die beeldmateriaal hebben gemaakt van de ruzie en de mishandeling, worden opgeroepen om deze video’s met de politie te delen.

Buitenpost won de wedstrijd met 2-1. Spelers van DHSC uit Utrecht stoven na het laatste fluitsignaal volgens de Leeuwarder Courant uit frustratie op de scheidsrechter af. Daarna sprongen de Buitenpost-spelers ertussen. Spelers zouden zijn getrapt terwijl ze op de grond lagen.

’Vreselijk’

„Dit had nog veel erger af kunnen lopen”, zei voorzitter Paul Olijve van vv Buitenpost tegen de krant. „De hele club is ontzettend ontdaan. Je leest het wel eens bij andere verenigingen en nu overkomt het jezelf en denk je: wat is er gebeurd?! Dit hoort niet bij voetbal, dit hoort niet in Friesland, dit is vreselijk.”