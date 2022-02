Premium Binnenland

Vrouwen hebben heus ook last van ’die nette man met stropdas’

Twee op de drie jonge vrouwen werd in het eerste coronajaar lastiggevallen op straat. Zij werden nagefloten, nageroepen en soms zelfs achtervolgd. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Het is voor het eerst dat er landelijke cijfers over straatintimidatie zijn.