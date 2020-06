Live | Minder corona te vinden in het riool

Het coronavirus is steeds minder te vinden in het rioolwater. Dat past bij de daling van het aantal besmettingen, het aantal ziekenhuisopnames en het aantal coronapatiënten op de intensive care, laat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) weten.

Het RIVM controleert wekelijks het rioolwater op 29 plekken. Daar gaan de uitwerpselen van een kwart van de Nederlanders doorheen. In die uitwerpselen en het rioolwater kan het coronavirus voorkomen. Door dat te meten, kan het RIVM anoniem ontdekken of het coronavirus veel voorkomt. Begin maart nam de hoeveelheid virus in het rioolwater snel toe, ook op plekken waar toen nog geen gevallen bekend waren. In deze periode verspreidde het virus zich snel. Eind maart en begin april was de crisis op zijn hoogtepunt. De daling daarna is ook terug te zien in een rioolwater.

Op sommige plekken, waaronder Amersfoort en Assen, is al een tijdje geen coronavirus meer gevonden in het rioolwater.

Als over een tijdje een tweede golf komt, hoopt het RIVM dit snel te ontdekken via het rioolwater, zodat de overheid vroeg kan ingrijpen. Daarom gaan de metingen door. Bovendien wil het RIVM kijken of het uit de metingen kan achterhalen hoeveel besmettingen er echt in een gebied zijn, dus hoeveel mensen het coronavirus onder de leden hebben zonder dat ze het weten.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) wil dat het RIVM de tests uitbreidt. Het instituut zou het rioolwater in alle 352 zuiveringsinstallaties in Nederland dagelijks moeten meten. Voor 1 september moet dit geregeld zijn. Die informatie kan worden meegenomen in het zogeheten coronadashboard. De overheid gebruikt die gegevens om te kijken of maatregelen kunnen worden versoepeld of juist moeten worden aangescherpt. Daarvoor kijkt het kabinet onder meer naar het aantal ziekenhuisopnames en het reproductiegetal.

Luister de corona-update hier, hieronder of abonneer je gratis via alle bekende podcastkanalen.

Het laatste nieuws:

Binnenland:

Nauwelijks coronagevallen onder werknemers in opvang en onderwijs

Minder dan vijftig coronapatiënten op intensive care

RIVM meldt vijf nieuwe sterfgevallen door coronavirus

Over leeg asfalt zoeven naar de zon

’Coronahulplijn’ Rode Kruis bijna 22.000 keer gebeld

Vlaardingse basisschool sluit school wegens besmetting

Voor het eerst sinds maart geen coronadoden in Nederland

Buitenland:

Familie zet medische ventilator uit voor eigen airco, patiënt overlijdt

Rechter dwingt Bolsonaro tot dragen mondkapje

Iran meldt hoogste aantal coronadoden sinds april

Europol waarschuwt voor radicalisering door corona

Besmettingsgraad in Duitsland blijft hoog

Michel haalt EU-leiders 17 en 18 juli weer naar Brussel voor geldtop

Regionale lockdown na virusuitbraak Duits slachthuis

Aantal coronagevallen in Rusland nadert de 600.000

Duitsland meldt 503 nieuwe besmettingen coronavirus

Meer dan 100.000 coronabesmettingen in Zuid-Afrika

Aantal coronagevallen Duitse slachterij drastisch gestegen

Verspreiding corona schiet omhoog in Duitsland: ’Strengere maatregelen mogelijk’

Financieel-economisch:

Eigenaar Frans sterrenrestaurant legt coronastrijdbijl neer

Lufthansa heft Duitse tak charter SunExpress op

Winkeliers ergeren zich: steeds meer laksheid rond corona

Virusangst bij belegger neemt weer snel af

Hand op knip consument door corona

Horecabaas Laurens Meijer: ’regels niet meer in verhouding met werkelijkheid’

Sport:

Entertainment:

Awakenings komt met gratis virtueel festival

Ouderen doneren 1 miljoen vakantiegeld aan cultuursector

Lees hier het belangrijkste nieuws van maandag 22 juni.