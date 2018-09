Terwijl u anders misschien moet praten als Brugman, is de kans nu aanwezig dat ze naar u toe komen in plaats van andersom. U krijgt deze week een extra dosis geluk, maar uw verstand werkt op volle toeren. Dat betekent dat u heel goed in staat bent situaties ten volle uit te buiten, maar daarin gaat u niet zover dat u een ander laat struikelen. Pas alleen op dat u niet teveel in uw eentje opereert; daar krijgt u op langere termijn last mee. Als uw relatie toe is aan een opkikkertje, gebruik deze week er dan voor. Wees een beetje romantisch en ga daarmee vooral ‘over the top’ . Wie smelt daar nu niet voor? Zo zit u nu eenmaal niet in elkaar? Zet u daar overheen, voor een keertje moet het kunnen. U doet het tenslotte niet voor uzelf.

Algemeen: Als u ergens in uw eentje niet uit komt, denk dan niet meteen dat u oerdom bent. Trommel een paar mensen op waarvan u weet dat ze met zinnige tekst aan komen zetten en los het zo op.