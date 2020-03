Moszkowicz: ’Ik ga mijn kinderen bellen, dat is nog het moeilijkst deze ochtend’

„Ik laat dit bezinken en zal een nieuwe weg in moeten slaan.” Ⓒ ANP

HILVERSUM - Bram Moszkowicz reageerde maandagochtend verslagen en met onbegrip op het voor hem negatieve oordeel dat hij niet mag terugkeren als advocaat. „Het is definitief voorbij”, aldus een diep teleurgestelde Moszkowicz, die even na tien uur door zijn advocaat werd gebeld met de boodschap dat het hof van discipline negatief oordeelt over zijn verzoek weer strafpleiter te worden.