Zo gaat stemmen in coronatijd

Dat blijkt uit een toelichting van het ministerie van Binnenlandse Zaken op de aangepaste verkiezingen, die uitgesmeerd en deels via briefpapier zullen verlopen.

Volgens topambtenaar Pien van den Eijnden krijgen ouderen en kwetsbaren op verschillende manieren de kans om hun stem uit te brengen, zonder dat ze het risico lopen om in een propvol stemlokaal te belanden. Daardoor moet verspreiding van het coronavirus worden tegengegaan. De reguliere verkiezingsdag is woensdag 17 maart. „Kiezers mogen maandag en dinsdag al naar de stembus van 07.30 uur en tot 21.00 uur.”

Maandag en dinsdag stemmen is wel echt bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, vertelde minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) eerder. Mensen die fit zijn moeten bij voorkeur ’gewoon’ op woensdag stemmen. „Het liefst wel verspreid over de dag”, aldus Ollongren. „Dit allemaal om iedereen die wil stemmen ook te laten stemmen. Ook in coronatijd.”

Iedere gemeente moet een minimum aantal stemlokalen open stellen om kiezers op maandag en dinsdag de kans te bieden hun stem uit te brengen. Hoeveel locaties dat zijn, hangt af van de grootte van een gemeente. „In de G4 zijn dat er zeker twintig. In kleine gemeenten zeker één. De stemming vindt plaats zoals we dat kennen”, vertelt Van den Eijnden. Het voordeel is dat de stemmen ook eerder geteld kunnen worden, al mag de uitslag niet eerder wereldkundig worden gemaakt.

Ook stemmen via briefpapier is mogelijk. Kiezers van 70 jaar of ouder krijgen van de gemeente waar ze wonen een speciale stempas, die ook de mogelijkheid biedt om een stemformulier in een retourenvelop op de post te doen. Het formulier ziet er hetzelfde uit als in het stemlokaal, alleen staat er duidelijk op vermeld dat het formulier kan worden opgestuurd. De ’stem-plus-pas’ kan ook naar een afgiftepunt in de gemeente worden gebracht. Naar verwachting krijgen 2,4 miljoen mensen de mogelijkheid op per post te stemmen.

Tot slot wordt er meer tijd uitgetrokken om de uitslag vast te stellen. In plaats van de gebruikelijke acht dagen, zullen er dertien dagen worden uitgeteld. Dus is 30 maart de dag dat de huidige Tweede Kamer wordt ontbonden en nieuwe leden worden geïnstalleerd.

Door de aangepaste verkiezingen zijn er tienduizenden extra vrijwilligers nodig. Er komt een grote campagne om de benodigde hulp ook daadwerkelijk te krijgen.