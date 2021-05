LIVE | Proef om wachtlijsten weg te werken: na ingreep sneller naar huis

Steeds meer mensen zijn gevaccineerd of hebben de ziekte doorgemaakt. Wat gebeurt er vandaag? Volg hier het laatste nieuws.

10.22 - Proef om wachtlijsten weg te werken: na ingreep sneller naar huis

De ziekenhuizen van Zuyderland in Sittard en Heerlen zijn een proef gestart om achterstanden bij niet-corona-gerelateerde ingrepen versneld terug te dringen. Momenteel is er een achterstand van ruim 5000 ingrepen als gevolg van corona. Door patiënten zo snel mogelijk na de ingreep naar huis te sturen, konden er afgelopen week 25 extra operaties worden uitgevoerd.

De patiënten verbleven na de ingreep op de Recovery in Heerlen en konden vervolgens naar huis. Ze hoefden zodoende niet te worden opgenomen op de dagverpleging, waardoor de toch al grote druk op de verpleegafdelingen niet toenam. Zuyderland spreekt van „een unieke pilot.”

Volgens Zuyderland gaat het om relatief eenvoudige ingrepen zoals liesbreuken, het verwijderen van amandelen en ooroperaties. Het ziekenhuis belde de patiënten daags na de operatie, en zonder uitzondering waren de reacties positief.

„Ondanks de drukte en hectiek op de afdeling is dit een bijzonder voorbeeld van optimale samenwerking tussen verschillende disciplines op en rond de operatiekamers”, zegt OK-teamleider Lonneke Kools. „Vooral voor de Recovery-verpleegkundigen vergt het veel inzet, zowel in de voorbereiding als uitvoering. We zijn heel blij en trots dat we deze pilot samen met de collega’s van de dagverpleging hebben uitgeprobeerd. Volgende week gaan we daarom elke dag twee extra OK’s op deze manier organiseren. Het is een volgende belangrijke stap in de goede richting.”

06.45 - Dak- en thuislozen vanaf deze week ingeënt tegen corona

Dak- en thuislozen worden vanaf deze week ingeënt tegen het coronavirus. GGD-medewerkers en artsen zullen mensen prikken bij opvanglocaties en met mobiele prikteams.

Volgens de GGD leven naar schatting ongeveer 60.000 mensen zonder dak boven hun hoofd in Nederland. Tot dusver is contact gelegd met ongeveer 25.000 van hen. Opvangcentra, gemeenten, kerken, het Rode Kruis en het Leger des Heils helpen om de lastig te bereiken groep in kaart te brengen. Dak- en thuislozen worden ingeënt met het vaccin van Janssen. Van dat vaccin is maar één prik nodig en dus ook maar één afspraak.

Deze week kunnen ongeveer 10.000 dak- en thuislozen die dat willen een prik krijgen, te beginnen in vijftien van de 25 GGD-regio’s. Het gaat om de regio’s Amsterdam, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Hollands Midden, Zuid-Holland Zuid, Flevoland, Zaanstreek-Waterland, Hollands Noorden, IJsselland, Groningen, Drenthe, Brabant-Zuidoost, Zuid Limburg en Limburg-Noord.

Andere lastig te bereiken doelgroepen worden later pas gevaccineerd, laat de GGD weten. Het gaat om onder meer ongedocumenteerden, arbeidsmigranten die langer dan een maand in Nederland werken en mensen die in een vrouwenopvang verblijven. Naar schatting gaat het in totaal om ongeveer 500.000 mensen.

De inrichting van kleinschalige noodopvang voor Amsterdamse dak- en thuislozen. Ⓒ ANP

05.12 - Meer dan 300.000 coronadoden in India

India is maandag de grens van 300.000 coronagevallen gepasseerd, heeft het ministerie van Volksgezondheid bekendgemaakt. Het afgelopen etmaal steeg het aantal sterfgevallen als gevolg van het longvirus met 4454. Daarmee komt het dodental sinds het begin van de pandemie uit op 303.720.

India is daarmee het derde land, na de Verenigde Staten en Brazilië, dat dit aantal bereikt. De afgelopen twee weken stierven ongeveer 50.000 inwoners aan de gevolgen van Covid-19.

Het totale aantal besmettingen in India is gestegen naar boven de 26,7 miljoen. Daarmee staat het land op plek twee wereldwijd en moet het alleen de VS voor laten gaan. Daar zijn ruim 33 miljoen inwoners besmet geraakt.

04.22 - Mexico meldt laagste aantal dagelijkse coronadoden in een jaar

Het Mexicaanse ministerie van Volksgezondheid registreerde zondag vijftig nieuwe coronasterfgevallen. Het gaat om de laagste toename van het aantal dagelijkse doden in meer dan een jaar, blijkt uit gegevens van de Mexicaanse overheid.

De stijging, die het officiële dodental op 221.647 bracht, was het kleinst sinds de laatste zondag van april 2020. Het aantal nieuwe besmettingen in Mexico daalt de afgelopen weken gestaag en steeds meer Mexicanen worden gevaccineerd.

Mexico heeft gezegd dat het werkelijke aantal sterfgevallen en besmettingen door het coronavirus waarschijnlijk aanzienlijk hoger is dan het officiële aantal. Het aantal doden ligt waarschijnlijk 60 procent hoger dan nu is vastgelegd. Het ministerie meldde zondag 1274 nieuwe Covid-19-besmettingen, waarmee het totaal op 2.396.604 komt.