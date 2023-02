Hoe verder na einde prijsplafond? Kabinet kijkt naar energietoeslag of huurkorting

Dat schrijft minister Kaag (Financiën) aan de Tweede Kamer. Het kabinet broedt momenteel op manieren om ook na afloop van het prijsplafond, dat alleen dit jaar geldt, koopkrachtsteun te bieden. Dat moet dan wel specifiek gericht worden op mensen die financieel kwetsbaar zijn bij hoge energieprijzen.

Daarvoor heeft het kabinet nu meerdere opties op een rij gezet. Opvallend genoeg staat daar ook een specifieke energietoeslag bij, waarvan de hoogte bijvoorbeeld afhangt van iemands inkomen, energieverbruik of energielabel. Deze coalitie wil juist van het toeslagenstelsel af, maar overweegt nu toch een extra toeslag in te voeren.

Huurkorting

Een andere optie is een ’gerichte vorm van het prijsplafond’. Dat kan hem bijvoorbeeld zitten in een afstemming op doelgroepen, zoals mensen die in slecht geïsoleerde huizen wonen of een laag inkomen hebben. Een rechtstreekse ingreep op de huur staat ook op de lijst: het kabinet denkt dan aan een huurkorting voor huishoudens in een corporatiewoning met energielabel E, F of G.

Maar bij dit soort specifieke, gerichte en nieuwe middelen, is het nog maar de vraag of ze ook uitvoerbaar zijn. Daarom kijkt het kabinet toch ook naar meer algemene steun, via de bestaande koopkrachtknoppen. Dat kan bijvoorbeeld gaan om hogere belastingkortingen of toeslagen. Ook een lagere energiebelasting staat op de lijst. Eerder was er juist kritiek op dat soort maatregelen, omdat ze duur en ongericht zijn: ook mensen die geen probleem hebben de rekeningen te betalen, profiteren ervan.

Het kabinet kijkt daarnaast weer naar een hele trits maatregelen om verduurzaming te bevorderen. Daarbij wordt gedacht aan ’communicatie en voorlichting via onder andere energieloketten/energiecoaches’ en een ’mogelijke versnelling van de lokale isolatieaanpak van gemeenten’.

Intussen wordt de rekening van het prijsplafond en de energiesteun voor ondernemers steeds kleiner, nu de prijzen op de energiemarkt ook verder dalen. Dit najaar was er nog een gat op de begroting van 7,5 miljard, inmiddels is dat geslonken naar 5,7 miljard.