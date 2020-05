Maar wat is het schandaal nu precies?

President Obama en Trump tijdens een ontmoeting in het Witte Huis kort na de verkiezingen van 2016. Ⓒ FOTO REUTERS

Washington - Obamagate is volgens president Trump de „grootste politieke misdaad in de geschiedenis van het land.” En als Trump geen Republikein maar een Democraat was geweest, dan had „iedereen allang in de gevangenis gezeten, met celstraffen van vijftig jaar.” President Trump zorgde ervoor dat de VS zich deze week even niet bezighield met coronadoden, maar met een coup. Wie de coupplegers zijn, is duidelijk. Maar wat die coup dan precies behelst, dat blijft onduidelijk.