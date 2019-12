VVD pleit voor versoepeling euthanasie voor zieke kinderen

Op dit moment is er voor kinderen tussen de een en twaalf jaar geen mogelijkheid tot actieve levensbeëindiging, ook al zijn ze ongeneeslijk ziek en is hun lijden uitzichtloos en ondragelijk. „Het is een lacune in de euthanasiewetgeving”, vindt VVD-Kamerlid Tellegen. Ze wil dat het kabinet deze lacune gaat opvullen.

Voor kinderen onder de een jaar geldt het zogeheten Groninger-protocol. Dit protocol werd in 2004 door artsen opgesteld en geeft richtlijnen waarmee artsen levensbeëindiging van pasgeborenen kunnen uitvoeren in geval van ondraaglijk en uitzichtloos lijden, zonder gevaar van strafvervolging. Tellegen wil dat dit protocol wordt uitgebreid naar kinderen tot en met twaalf jaar. PvdA-Kamerlid Ploumen en GL-Kamerlid Ellemeet steunen dat.

D66-Kamerlid Dijkstra is voorzichtiger. Ze wil kindereuthanasie ’heel erg serieus nemen’ en ziet dat er onder ouders en kinderen behoefte is aan meer mogelijkheden dan palliatieve sedatie. Ze wil dat het kabinet hier ’recht aan gaat doen’.

CU-leider Segers sprak recent nog in een groot interview met De Telegraaf zijn ergernis uit over coalitiegenoten D66 en VVD die steeds maar weer de grenzen opzoeken als het gaat om medische ethiek. Hij heeft daar een ’onaangenaam gevoel’ bij.