In een week melden 847 scholen zich aan voor gratis schoolmaaltijden

Van de scholen die zich hebben aangemeld komen er in ieder geval 607 in aanmerking voor de gratis schoolmaaltijden en dat kunnen er volgens de woordvoerster meer worden. Scholen waar 30 procent of meer van de leerlingen uit een gezin komen met een laag inkomen kunnen gebruikmaken van de schoolmaaltijden. Ook leerlingen in het speciaal onderwijs komen in aanmerking. In totaal kunnen 300.000 leerlingen geholpen worden.

Boodschappenkaarten

De scholen kunnen kiezen tussen ’maaltijd op school’ en ’maaltijd thuis’. Tot nu toe kiest twee op de drie voor de eerste optie, waarbij de school 9 euro per leerling per week krijgt. Dat bedrag kunnen scholen vrij besteden, bijvoorbeeld aan ouders of vrijwilligers die inkopen doen bij de lokale supermarkt, wijkteams die broodjes smeren in het wijkcentrum of een cateraar. De rest kiest voor de maaltijd thuis, wat inhoudt dat ouders van leerlingen die dat het meest nodig hebben boodschappenkaarten krijgen ter waarde van 11 euro per kind per week. De kaarten zijn in alle supermarkten in te wisselen.

„Achter de schermen wordt op dit moment heel hard gewerkt om ervoor te zorgen dat scholen snel de hulp ontvangen. De scholen die zich hebben aangemeld krijgen binnen drie weken een eerste reactie”, aldus de zegsvrouw van het Rode Kruis.