12 jaar cel voor man die vriendin doodde en met lichaam rondreed

Floris van V. en zijn vriendin, de 56-jarige Sandra Rozeman, kregen in de nacht van 14 op 15 september vorig jaar ruzie, waarna hij haar naar de keel is gevlogen en die heeft dichtgeknepen. Vervolgens heeft hij haar naar het toilet gesleept, plastic zakken om haar hoofd gedaan en met een honkbalknuppel op het hoofd geslagen.

Volgens de rechters staat vast dat ze door verstikking door de plastic zakken om haar hoofd uiteindelijk om het leven is gekomen.

Bos verbergen

Daarna heeft V. haar lichaam in zeil gewikkeld en er urenlang mee in de kofferbak van zijn auto rondgereden. Hij zou haar lichaam in een water of een bos hebben willen verbergen. In de vroege ochtend parkeerde hij de auto bij het ziekenhuis in Almelo. Daar heeft hij met een mes geprobeerd zichzelf van het leven te beroven. Een voorbijganger trof hem hevig bloedend aan en bracht hem naar het ziekenhuis. Een bewaker ontdekte het lichaam van de vrouw in de auto.

Volgens de rechters valt V. het misdrijf niet ten volle toe te rekenen omdat hij kampt met een syndroom uit het autisme-spectrum. Het slachtoffer had hem die avond gezegd dat zij een relatie, die zij was aangegaan met een andere man, wilde voortzetten. Toen waren bij V. de stoppen doorgeslagen. Volgens deskundigen kon hij vanwege dat syndroom heel moeilijk omgaan met veranderingen in zijn leven. Zijn relatie met het slachtoffer stond al lange tijd onder spanning.