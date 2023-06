Spionagesoftware ontdekt op telefoons Belgische politieagenten

De magistraten en politieagenten in kwestie kregen zelf een melding dat er sporen van spyware waren aangetroffen op hun telefoon. Spyware is technologie waarmee toestellen ’overgenomen’ kunnen worden. Dat wil zeggen dat de hacker toegang krijgt tot berichten, foto’s of contacten van het slachtoffer. Ook kunnen de camera en microfoon ongemerkt worden ingeschakeld.

Het is voorlopig niet duidelijk of de daders daar in het geval van de Belgische agenten en magistraten daadwerkelijk in zijn geslaagd of dat ze enkel een poging hebben ondernomen. De ’besmette’ telefoons werden ontdekt tijdens een controle van de „Computer Crime Unit.” Het parket onderzoekt de zaak momenteel verder.

Volgens RTBF werd ook de telefoon van onderzoeksrechter Michel Claise geviseerd. Claise is gespecialiseerd in fraude en voert momenteel onderzoek naar het corruptieschandaal in het Europese Parlement, de zogenaamde Qatargate. De Franstalige omroep suggereert dan ook dat de (poging tot) installatie van spyware mogelijk daar iets mee te maken heeft.

Michel Claise

Link met gevoelige onderzoeken

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne bevestigt dat er sporen van spionagesoftware gevonden zijn bij sommige politiemensen en magistraten. „Of het om een poging of een geslaagde poging gaat, onderzoekt het parket nog. Ze gaan ook na wie erachter kan zitten”, aldus Van Quickenborne.

De minister zegt dat er een „link” kan zijn met enkele gevoelige onderzoeken waarbij magistraten betrokken zijn, daarmee doelt hij mogelijk impliciet op Qatargate. „We moeten hier niet naïef in zijn. Maar zulke praktijken wil ik absoluut veroordelen. Ze komen van vreemde mogendheden en bedreigen de veiligheid van ons land.”

Hij vervolgt: „De tijd van naïviteit is voorbij. Brussel wordt al langer de spionagestad van Europa genoemd. We nemen deze bedreigingen zeer serieus. Daarom zijn we ook volop aan het investeren in een nieuw beveiligd communicatienetwerk dat ervoor moet zorgen dat mensen in gevoelige posities veilig informatie kunnen uitwisselen.”