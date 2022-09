Gekidnapte non na vijf maanden vrijgelaten door ontvoerders: ’Ze is uitgeblust’

Suellen Theresa Tennyson werd op 4 april ontvoerd door een groep gewapende mannen toen ze aan het werk was bij een medische kliniek. Hier werkte zij al tien jaar. De FBI zetten een zoektocht op touw. Haar zaak had een ’hoge prioriteit’, aldus de autoriteiten.

The New Orleans Advocate schrijft over een brief die dinsdag naar de zusters Marianieten van het Heilige Kruis is gestuurd, en waarin wordt bevestigd dat ze nog in leven is. Tennyson wordt na haar vrijlating beschermd door Amerikaanse soldaten in Niamey, de hoofdstad van Niger.

De non zou rond middernacht zijn ontvoerd toen ongeveer tien mannen het klooster binnenvielen. De overvallers plunderden de woonkamer, ontvoerden haar en lieten haar spullen achter, waaronder haar medicijnen voor een hoge bloeddruk. Ze verwoestten het huis en schoten gaten in een truck die op het terrein stond.

’Helemaal uitgeblust’

Op 29 augustus zou Tennyson door haar ontvoerders zijn overgedragen aan het Amerikaanse leger in Niger. Door wie en waarom is nog niet duidelijk. ,,Maar we weten dat er verschillende bendes zijn in heel Mali en Burkina Faso die proberen diegenen te ontvoeren die ze mogelijk kunnen ruilen”, aldus zuster Ann Lacour.

Lacour: „Ze is helemaal uitgeblust. Ik vertelde haar: ’Het enige wat telt, is dat je nog leeft en veilig bent’.”

Tennyson heeft de media gevraagd haar privacy te respecteren. Ze wil nu ze weer vrij is graag terugkeren naar Amerika.