Erdogan boos op Zweden na koranverbranding

In Stockholm stak een activist het heilige boek van de moslims deze week in brand buiten een moskee. De politie had daar toestemming voor gegeven, maar maakte later bekend dat toch een onderzoek was geopend naar de man. Naast Turkije hebben ook andere moslimlanden boos gereageerd.

Bekijk ook: Zweden geeft toestemming voor protest met koranverbranding

NAVO

Zweden kan een nieuwe diplomatieke ruzie met Erdogan slecht gebruiken. Turkije moet nog instemmen met de Zweedse toetreding tot de NAVO. Het militaire bondgenootschap houdt komende maand een top in Vilnius en Zweden hoopt dan lid te worden. Daar moeten alle NAVO-lidstaten groen licht voor geven. Alleen Turkije en Hongarije staan nog op de rem.

Turkije staat internationaal onder druk om de Zweedse toetreding goed te keuren, maar Erdogan lijkt daar niet van onder de indruk. Hij zei deze week in een telefoongesprek met de Duitse bondskanselier Scholz dat hij nog niet tevreden is. Stockholm heeft volgens de Turkse leider weliswaar stappen gezet in de juiste richting, maar er zijn volgens hem nog steeds „onacceptabele omstandigheden.”