Rutte kiest voor vrouwen op nieuwe VVD-lijst

Zowel Hermans als Becker worden als rijzende sterren gezien. Hermans komt direct uit de kweekvijver van Mark Rutte en minister Stef Blok. Ze was jarenlang hun politiek assistent. In 2017 belandde ze op plek 16 van de kandidatenlijst. Ze is momenteel vice-fractieleider en campagneleider voor de liberalen.

Becker was in het verleden politiek assistent van toenmalig minister Henk Kamp (Sociale Zaken). Ze staat bekend als de rechtsbuiten van de VVD op asielbeleid en goede debater.

De huidige staatssecretaris van Sociale Zaken, Bas van ’t Wout, staat op plek zes. Nummer zeven gaat naar voormalig staatssecretaris van Justitie Mark Harbers.

De grootste stijger is Kamerlid Thierry Aartsen. Hij klimt van plek 46 op de vorige kandidatenlijst naar nummer elf. De hoogste nieuwkomer is Eelco Heinen, de politiek assistent van Klaas Dijkhoff. Hij krijgt plek twaalf. In zijn kielzog zit op plek dertien nog een nieuwkomer: het Utrechtse raadslid Queeny Rajkowski.

Het wemelt op de VVD-kandidatenlijst van de (oud-) politiek assistenten. Naast Sophie Hermans, Bente Becker, Eelco Heinen duiken de namen op van Peter Valstar (plek 21) en Ingrid Michon (20). Valstar was de rechterhand van voormalig minister Hennis, later ook premier Rutte. Michon deed dat voor oud-minister Ivo Opstelten.

Op de VVD-lijst staan tal van nieuwe namen. Dat moest ook wel. Het verloop is bij de liberalen de afgelopen jaren groot geweest. Zo groot dat de VVD - die vorige verkiezingen 33 zetels haalde - momenteel de nummer 51 van de kandidatenlijst van 2017 in de Kamerbankjes heeft zitten.

Gedwongen door misstappen verlieten bekende gezichten zoals Jeanine Hennis, Halbe Zijlstra en Han ten Broeke het Binnenhof. Anderen taaiden vroegtijdig af vanwege een nieuwe baan. Zo zit Malik Azmani tegenwoordig in het Europees Parlement, Pieter Duisenberg koos voor universiteitenkoepel VSNU, Foort van Oosten draagt de burgemeestersketting van de gemeente Nissewaard, Anne Mulder is wethouder in Den Haag.

Een aantal VVD’ers gaf de afgelopen weken al aan niet op kandidatenlijst te zullen staan. Fractieleider Klaas Dijkhoff wil niet meer, net als ministers Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) en Sander Dekker (Justitie). Ook de naam van Defensie-staatssecretaris Barbara Visser ontbreekt op de nieuwe lijst.

Maar ook parlementariërs als landbouwwoordvoerster Helma Lodders, financieel expert Roald van der Linde, asfaltman Remco Dijkstra en VWS-invaller Hayke Veldman hebben geen plek meer.

Van de vertrekkende Kamerleden is ondernemer Eric Ziengs de meest in het oog springende. Dat hij afzwaait leidt in de partij her en der tot teleurstelling. Het Drentse Kamerlid staat te boek als voorvechter van liberale waarden, niet bang om af en toe met de vuist op tafel te slaan. Een eigenschap die - nu de VVD al drie kabinetten lang in de coalitie zit - door sommige liberalen nog wel eens gemist wordt.