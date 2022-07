’Nederlander in Kenia voor 1,5 miljoen euro schip in bij goudzwendel’

Onze landgenoot, wiens identiteit niet bekend werd gemaakt, werd naar de Keniaanse hoofdstad gelokt met beloftes over een aantrekkelijke aankoop van vijftig kilo goud. De potentiële leverancier Bupe C., die zich vooral Elena noemt en uit Zambia komt, nam zijn klant mee naar een groot huis in de omgeving van Lavington, een wijk van Nairobi waar vooral de rijkere inwoners leven. De Nederlander kreeg ter plaatse een hoeveelheid goud te zien met de belofte die hoeveelheid naar hem op te sturen.

Hij ging akkoord en betaalde 170 miljoen Keniaanse shilling, omgerekend een kleine 1,5 miljoen euro, maar realiseerde zich al snel dat hij was opgelicht toen de verkoper en zijn handlangers niet meteen wilden leveren en ineens nog meer geld vroegen.

Aangifte

Het slachtoffer deed aangifte bij de politie, die snel in actie kwam. De Zambiaan werd opgepakt en is inmiddels het land uitgezet. Uit onderzoek bleek dat hij de leider is van een berucht internationaal opererend syndicaat dat vaker buitenlanders naar Afrika lokt om hen vervolgens af te zetten. De politie gaf in lokale media aan ’tientallen soortgelijke klachten’ te hebben ontvangen over Kenianen die deden alsof ze goud verkochten.

Vals geld

De verdachte bleek ook betrokken bij het drukken van vals geld, dat hij zijn klanten liet zien om de indruk te wekken dat hij een vermogend man was. Hij werd het land uitgezet nadat minister van Binnenlandse Zaken Fred Matiangí zijn uitzettingsbevel had ondertekend. De Keniaanse overheid kwam nog wel met een waarschuwing voor buitenlanders die met dollartekens in hun ogen naar Afrika komen, en vroeg ambassades dat ook te doen.

„We dringen erop aan advies te geven aan geïnteresseerde kopers omdat er oplichters actief zijn die in edelmetalen zeggen te handelen. Het is verstandig eerst contact op te nemen met het ministerie van Mijnbouw en Geologie voor de procedure die betrekking heeft op het kopen en verkopen van goud en andere edelmetalen. De goudzwendel bereikt alarmerende niveaus.”

Kritiek

Dat Elena is uitgezet en niet wordt vervolgd in Kenia, leidt overigens tot kritiek van de lokale bevolking. ,,Verdiende de overheid hier misschien ook aan?”, vraagt een gebruiker van sociale media zich af. De Keniaanse regering heeft niet uitgelegd waarom de man niet wordt berecht.

De Nederlander kan hoogstwaarschijnlijk naar zijn geld fluiten.