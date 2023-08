Gouverneur Hawaï verwacht tot 20 nieuwe doden per dag na bosbrand

„Er zullen nog meer dodelijke slachtoffers bekend worden”, vertelde Green aan CBS News. „Het vuur was zo heet dat het moeilijk is om iemand te herkennen.”

Vorige week dinsdag braken op het eiland minstens drie grote branden uit, die werden aangewakkerd door orkaanwinden. De historische badplaats Lahaina werd grotendeels in de as gelegd. Volgens lokale autoriteiten van Maui zijn de branden grotendeels onder controle. Alleen in delen van het noorden van het eiland en in Lahaina wordt nog geblust.

Het dodental overtreft nu al dat van een tsunami in 1960 waarbij 61 doden vielen. Daarmee zijn de branden de dodelijkste natuurramp op de eilandengroep sinds Hawaï in 1959 toetrad tot de Verenigde Staten.