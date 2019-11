Zoektocht naar trouwring leidt vrienden naar waardevolle schat

Ⓒ Screenshot

BALLYCASTLE - Paul Raynard en Michael Gwynne vierden samen met een andere vriend vakantie in het Noord-Ierse Ballycastle. De vriend was in zak as nadat hij zijn trouwring was kwijtgeraakt. Het drietal besloot te gaan zoeken met een metaaldetector. De ring vonden ze niet, maar wel iets heel anders...