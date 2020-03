OM eist levenslang tegen Gökmen T.

,,Een levensgevaarlijke man bij wie het gevaar voor herhaling torenhoog is”, aldus de officieren. De eis werd donderdagavond uitgesproken na een lange zittingsdag die weer werd gekenmerkt door meerdere incidenten, zoals een poging van de juridisch adviseur van een slachtoffer om de rechtbank te wraken.

Gökmen T. mocht alleen ’s middags het requisitoir bijwonen in de zaal. De rechtbank besloot dat dinsdag nadat T. een slachtoffer dat zwaargewond raakte, schaamteloos schoffeerde. De andere slachtoffers moest hij aanhoren en zien op een tv-scherm in een andere kamer.

In slaap gevallen

In de zittingszaal was via de videoverbinding te zien hoe hij tijdens de behandeling van het wrakingsverzoek in slaap leek te vallen. Zijn hoofd viel opzij, zijn lichaam zakte ver onderuit in zijn stoel. Af en toe schrok hij wakker.

Tijdens het requisitoir van het Openbaar Ministerie toonde hij nauwelijks meer interesse. Hij tikte met zijn wijsvinger voortdurend hoorbaar tegen het tafelblad, of schopte met zijn voet tegen de tafelpoot.

Irritant gedrag

Niet alleen tijdens de rechtszaak, ook al eerder tijdens verhoren gedroeg Gökmen T. zich onbeschoft en dwingend. Zo weigerde hij met zijn verhoorders te praten. Hij wilde geen contact met ,,loopjongens” en zei alleen te willen praten met de koning of koningin. Bij de rechter-commissaris praatte hij iets meer. Hij zei geen verdachte zijn, ,,want ik heb toch bekend.”

Ook hield hij hele verhandelingen over Nederlandse militairen en de Nederlandse overheid die moslims wereldwijd zouden doden. Daarvoor wil hij wraak nemen ,,zolang deze hand en deze arm leeft”. Gökmen T. laat niet met zijn geloof spotten, zei hij.

Illustraties van een ’lachende’ Gökmen T. in de rechtbank. Ⓒ Petra Urban

Doden van niet-moslims

Volgens het OM was het Gökmen T. er niet zozeer om te doen zoveel mogelijk slachtoffers te maken, maar om zoveel mogelijk niet-moslims te doden. Volgens de gedragsdeskundigen is hij zelf niet bepaald een overtuigd moslim. Hij heeft een Koran in zijn cel, en wil niet gestoord worden tijdens het bidden, maar hield het slechts een week vol om niet te roken. Hij wil vrouwen geen hand geven, maar liet zijn hoofd wel even rusten op de schouder van een groepsleidster in het Pieter Baan Centrum tijdens een ontspannen moment. Zijn eigen familie noemde hem ,,een part-time moslim”.

Zijn daden komen niet zozeer voort uit religieuze overtuiging, als wel uit frustratie over een mislukt leven. Religie bood hem een nieuwe identiteit waarmee hij alsnog probeerde om grip op zijn leven te krijgen, aldus de deskundigen.

Gökmen T. zou zwakbegaafd zijn, en is narcistisch, niet empathisch, dwingend, lijdt aan zelfoverschatting, is egocentrisch en wordt snel boos als hij het gevoel krijgt dat mensen hem niet serieus nemen. De deskundigen vonden hem verminderd toerekeningsvatbaar.

