Nieuwe arrestaties Brabantse misdaadclan

De mannen worden verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie en het bezit van vuurwapens. De 24-jarige man uit Oss wordt verdacht van witwassen. Zijn 53-jarige plaatsgenoot was volgens justitie betrokken bij de invoer van 315 kilo cocaïne.

Beruchte Brabantse familie R.

Het onderzoek Alfa naar de beruchte familie R. wordt steeds omvangrijker. Sinds begin november zijn vijftien verdachten aangehouden, waarvan zeven leden van de familie R. Tot de kopstukken rekent justitie vader en zoon R. Ze worden verdacht van het leiding geven aan een criminele organisatie, grootschalige drugshandel en wapenbezit. De drie die dinsdag zijn opgepakt behoren niet tot de familie R., maar zijn volgens het Openbaar Ministerie vertrouwelingen.

Politie en OM is nog op zoek naar een verdachte die op 21 november niet werd aangetroffen in Lith en Sumar, waar hij die dag mogelijk zou verblijven. Ook dit is een lid van de familie R. Waarvan hij wordt verdacht wil het OM desgevraagd niet zeggen.

„Dit onderzoek is jaren voorbereid en wij hebben behoorlijk zicht gekregen op deze criminele organisatie. Daarom is zeker niet uitgesloten dat er meer aanhoudingen volgen. Het onderzoek is in volle gang”, zo laat een politiewoordvoerder van de eenheid Oost-Brabant weten.

Grote vangsten

Er zijn tot dusver grote vangsten gedaan in onderzoek Alfa. Zo werden in ondergrondse ruimtes en een bestelbus veel en zeer zware wapens en explosieven ontdekt. Ook nam de politie grote hoeveelheden xtc-pillen in beslag. Het onderzoek is uniek. Niet eerder richtte de politie zich zo specifiek op één familie.

