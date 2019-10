Bioscoop Parijs ontruimd, man roept Allahu Akbar tijdens Joker

De dader sloeg toe in een zaal waarin vijfhonderd mensen passen, zo meldt de Franse krant Le Parisien. Volgens Benjamin, die in de zaal zat, riep de man het maar liefst zes keer. „Eerst lachten mensen, toen begonnen de eersten zich zorgen te maken, anderen vroegen hem zijn mond te houden. Toen hij opstond renden mensen in paniek naar de uitgang.”

Een andere bezoeker laat weten: „Mensen klommen over de stoelen heen. Er waren vrouwen die in het gangpad op de grond vielen terwijl anderen over hen heen stapten. Ik zal die beelden nooit vergeten.”

De man wist in eerste instantie te ontsnappen, maar werd later toch aangehouden. De politie vond niets verdachts in de bioscoop.

Het is niet de eerste keer dat er paniek uitbreekt in een bioscoop tijdens Joker. Eerder deze maand begon een man in een bioscoop in het Britse Cheshire opeens te vloeken en andere bezoekers uit te schelden.