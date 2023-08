Pierre van Hooijdonk voorlopig niet aan tafel bij Studio Voetbal

Dat gebeurde volgens Van Hooijdonk drie jaar geleden toen Steijn trainer was van NAC Breda. Het is algemeen bekend dat Van Hooijdonk en Steijn geen goede relatie met elkaar hebben.

Woensdagmiddag heeft Van Hooijdonk openlijk excuses aangekondigd. De inhoud daarvan is bij de NOS nog niet bekend, zo laat een woordvoerder weten. Of de oud-voetballer dit in Studio Voetbal wil doen en daarvoor de ruimte krijgt, is nog niet bekend.

„De ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Mede gezien de onduidelijkheid die dit oplevert is NOS Sport van mening dat Van Hooijdonk voorlopig niet kan aanschuiven als tafelgast en analist. Afhankelijk van de ontwikkelingen kunnen op een later moment andere besluiten worden genomen.”

De NOS liet eerder al weten te betreuren dat er meningen onvoldoende zijn onderbouwd tijdens de uitzending van Studio Voetbal. „Van de gasten aan tafel wordt ook verwacht dat zij hun mening en analyses geven”, stelde Jacqueline Smit, hoofd van NOS Sport. „Het is wel belangrijk dat de beweringen onderbouwd worden. Dat is in deze eerste uitzending van het seizoen onvoldoende of niet gebeurd. Dat is onderdeel van de evaluatie.”