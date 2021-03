Woningen in Utrecht tijdelijk ontruimd wegens gaslek

Het lek in een hogedrukgasleiding was ontstaan doordat een afsluiter was losgeraakt. Door deze afsluiter weer terug te plaatsen, was het probleem snel verholpen. Het lek was buiten op straat en niet in een woning. Hierdoor verwaaide het gas in de wind. Wel was het goed te ruiken.

Het is niet bekend waardoor de afsluiter los is geraakt, zei de woordvoerder.