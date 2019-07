Kandidaten opvolging May weer in debat

De mannen azen op de steun van de circa 160.000 leden van hun partij. Die bepalen deze maand wie May mag opvolgen als leider van de Conservatieve Partij en minister-president van het Verenigd Koninkrijk. De uitslag van die interne partijverkiezing wordt naar verwachting op 23 juli bekendgemaakt.

Johnson, de voormalige burgemeester van Londen, wordt gezien als favoriet. Hij was in de aanloop naar het brexitreferendum in 2016 een van de gezichten van de Leave-campagne, die ijverde voor een Brits vertrek uit de EU. Hunt heeft volgens peilingen veel minder steun onder partijleden.

De campagne om May op te volgen verloopt voor favoriet Johnson niet helemaal vlekkeloos. Hij raakte eerder in opspraak door een luidruchtige ruzie met zijn vriendin. Ook verweten critici hem vorige week de Britse ambassadeur in de VS onvoldoende te steunen. Die gezant is inmiddels opgestapt.

Het debat van maandag moet 90 minuten duren. Het is te volgen via de website van de krant The Sun en radiozender talkRADIO.