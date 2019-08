Nieuwe gebreken in mortieren Mali

Commandant Tom Middendorp bij een bezoek aan de ouders van een van de twee overleden militairen. Foto uit september 2017. Ⓒ Persbureau Meter

AMSTERDAM - Het mortierongeval in Mali dat in juli 2016 aan twee Nederlandse militairen het leven kostte, is mogelijk veroorzaakt doordat verschillende onderdelen van de gebruikte 60 millimeter-granaten niet de goede maat hadden.