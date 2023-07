Voetganger (51) omgekomen bij ongeval op A4

Het incident gebeurde rond 04.15 uur ter hoogte van Bergen op Zoom (Noord-Brabant). Hoe de man op de weg is terechtgekomen, is niet duidelijk. De politie doet onderzoek.

De automobilist is een 57-jarige man uit Tholen. Hij was niet onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. Het voertuig is in beslag genomen voor onderzoek. Hij is ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel en naar huis gebracht. Voor hem is Slachtofferhulp ingeschakeld.

Wegens het incident was de weg een groot deel van de ochtend afgesloten. Nadat een verkeersteam van de politie zijn onderzoek had afgerond, kon de weg weer open.