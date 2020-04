’Corona walste over ons heen’

Ischgl probeerde ook top-entertainment te organiseren voor de duizenden gasten.

Het is het paradijs voor wintersporters. Ischgl heeft een van de mooiste skigebieden ter wereld, een chic dorp én bars waar meer champagne dan bier vloeit. Toeristen spreken van ’Ibiza van de Alpen’. Maar het paradijs veranderde in een hel door een mega-uitbraak van het coronavirus. Zo’n 4500 wintersporters in Europa, onder wie meer dan 300 Nederlanders, willen schadevergoeding.