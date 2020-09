Nieuwe baan voor ’coronaminister’ Bruno Bruins

Bruins gaat vanaf 28 september aan de slag. Hij neemt de functie tijdelijk over van Jaap Bierman die afgelopen zomer ernstig ziek werd en nu behandelingen ondergaat. VVD’er Bruins was tot 19 maart minister voor Medische Zorg en Sport. Hij stopte nadat hij tijdens een coronadebat onwel raakte. Een dag later stapte hij op.

PvdA’er Martin van Rijn nam tijdelijk het ministersschap van hem over. Inmiddels zit VVD’er Tamara van Ark op de post.