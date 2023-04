Paus doet toch niet mee aan kruisweg op Goede Vrijdag

Het is de eerste keer dat de paus ontbreekt bij de processie sinds hij in 2013 in functie kwam. Hij zal de gebeden vanuit het Vaticaan volgen. De kruisweg symboliseert de lijdensweg van Jezus.

Voeten wassen

Paus Franciscus heeft op Witte Donderdag de voeten gewassen van twaalf jonge gevangenen in een gevangenis voor minderjarigen in Rome. Het is niet de eerste keer dat de paus dat doet in aanloop naar het paasfeest.

De paus stond voor elk van de twaalf jonge gevangenen - onder wie twee vrouwen - om hun voeten te wassen. Hij boog voor hen en kuste hen. Sommige gevangenen kusten zijn hand, anderen sloegen dan weer een praatje. “Ik hoop dat het me lukt, want ik kan niet zo goed lopen”, grapte de 86-jarige paus in een korte toespraak. Hij verwees daarbij naar zijn beperkte mobiliteit door knieproblemen.

De voetwassing is in de katholieke traditie een herinnering aan Christus die dit deed voor het Laatste Avondmaal. Het is een hoogtepunt van de Goede Week, die de laatste dagen van Christus herdenkt en voorafgaat aan Pasen. De afgelopen jaren bezocht de paus meermaals gevangenissen en vluchtelingencentra en waste hij de voeten van voormalige maffiosi, zieken en gelovigen van andere religies.