Berouwvolle dieven brengen cavia’s terug

RECKLINGSHAUSEN - Berouwvolle dieven hebben twee cavia’s teruggebracht die ze vorig weekeinde in een dronken bui hadden gestolen uit een dierenpark in de Duitse stad Recklinghausen. Ze leverden de diertjes daar keurig af in een doos met de nodige verontschuldigingen en een briefje van 50 euro als schadevergoeding.