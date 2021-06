Kamer debatteert over aanpak coronacrisis: ’Kabinet moet per direct alle maatregelen opheffen’

VVD-Kamerlid Aukje de Vries trapt af met een compliment voor het kabinet voor de aankomende versoepelingen. „Heel fijn om te zien dat het kabinet zo flexibel is om in te spelen op gunstige cijfers.” Ze suggereert dat de versoepelingen die voor 30 juni gepland staan eerder kunnen.

Maar ondanks de versoepelingsvreugde, zijn er nog altijd sectoren die teleurgesteld omdat zij nog niet helemaal open mogen, constateert zij. Zij wil onder meer weten hoe het zit met de zomervakantie. „Wat zijn de voorwaarden met betrekking tot getest zijn of gevaccineerd zijn? En hoe zit het met de testplicht van kinderen, aangezien zij nog niet gevaccineerd kunnen worden?”

Van D66 komt het voorstel niet te wachten op het advies van de Gezondheidsraad over het vaccineren van kinderen en alvast te beginnen met inenten van medisch kwetsbare kinderen. Hij pleit ook voor ruimere regels voor terrassen. Straks geldt maximaal vijftig gasten buiten en vijftig binnen. „Dat zou betekenen dat op een hete dag een cafébaas mensen van buiten naar binnen moet sturen. Terwijl: mensen moeten juist naar buiten.”

PVV-leider Wilders vindt dat het versoepelen veel sneller kan. Hij wil dat het kabinet per direct alle maatregelen opheft. Volgens hem kan dat nu door snelle vaccineren probleemloos. „Corona is niet voorbij, maar de coronacrisis is wel voorbij.” Hij hekelt het feit dat mensen tijdens het aankomende EK niet buiten bij elkaar mogen komen om de wedstrijden op groot scherm te kijken. „Doe dat de mensen niet aan.”

’Sywert CDA-leugenaar’

Wilders heeft geen goed woord over voor de omstreden mondkapjesdeal van Sywert van Lienden. Hij vraagt het kabinet of de overeenkomst met „CDA-leugenaar Van Lienden” nietig kan worden verklaard, en het geld dat hij heeft verdiend (9 miljoen euro) kan worden teruggevorderd. Volt-Kamerlid Nilüfer Gundogan spreekt haar steun uit voor deze vraag. „We zullen het niet vaak eens zijn, maar in de kwestie-Sywert vindt u mij aan uw zijde.”

Ook Sylvana Simons van BIJ1 en SP-Kamerlid Peter Kwint zijn kritisch over de mondkapjesdeal: „Ben je prominent CDA’er en kun je mondkapjes importeren? Dan vliegen de miljoenen je kant op.”