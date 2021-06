Van Ark: onderste steen boven in mondkapjesdeal Van Lienden

Van Lienden leverde vorig jaar 40 miljoen mondkapjes, waarvoor de overheid ruim 100 miljoen euro betaalde. Hoewel Van Lienden zei dat hij het louter ’voor de zorghelden’ deed, verdiende hij er zelf 9 miljoen euro aan. Het geld werd niet aan zijn stichting Hulptroepen Alliantie overgemaakt, maar naar een vlak voor de betaling opgericht bedrijf. Hij legde contact met het ministerie via partijgenoten - van Liende schreef mee aan het CDA-verkiezingsprogramma. Nu blijkt dat een deal is voorgefinancierd door de overheid, zo erkent Van Ark.

„Dat was gebruikelijk”, zegt de bewindsvrouw. „Tussen maart en mei vorig jaar heeft het Landelijk Consortium Hulpmiddelen 100 orders mondkapjes voorgefinancierd.” Ook heeft de overheid er niet te veel voor betaald en waren de beschermingsmiddelen van goede kwaliteit. De minister gaat nog eens precies uitzoeken hoe de afspraken zijn gelopen.

PVV-leider Wilders heeft geen goed woord over voor de deal met ’CDA-leugenaar Van Lienden’ nietig kan worden verklaard, en het geld dat hij heeft verdiend (9 miljoen euro) kan worden teruggevorderd. Volt-Kamerlid Nilüfer Gundogan spreekt haar steun uit voor deze vraag. „We zullen het niet vaak eens zijn, maar in de kwestie-Sywert vindt u mij aan uw zijde.”

Ook Sylvana Simons van BIJ1 en SP-Kamerlid Peter Kwint zijn kritisch over de mondkapjesdeal: „Ben je prominent CDA’er en kun je mondkapjes importeren? Dan vliegen de miljoenen je kant op.”

Ook de VVD noemt het ’verwerpelijk’ dat Van Lienden beloofde zonder winstoogmerk te handelen. Ook CDA-Kamerlid Joba van den Berg zegt altijd te hebben begrepen dat het werk non-profit was. Het is volgens Van den Berg aan haar partijgenoot zelf om duidelijkheid te geven.

Versoepelingen

VVD-Kamerlid Aukje de Vries toont zich tegelijkertijd opgelucht over de versoepelingen waarmee het kabinet komt. „Heel fijn om te zien dat het kabinet zo flexibel is om in te spelen op gunstige cijfers.” Ze suggereert dat de versoepelingen die voor 30 juni gepland staan eerder kunnen.

Maar ondanks de versoepelingsvreugde, zijn er nog altijd sectoren die teleurgesteld zijn omdat zij nog niet helemaal open mogen, constateert zij. Zij wil onder meer weten hoe het zit met de zomervakantie. „Wat zijn de voorwaarden met betrekking tot getest zijn of gevaccineerd zijn? En hoe zit het met de testplicht van kinderen, aangezien zij nog niet gevaccineerd kunnen worden?” Half juni komt de Gezondheidsraad hierover met een advies.

D66 wil daar niet op wachten en wil dat er vast wordt begonnen met inenten van medisch kwetsbare kinderen. Ook het CDA wijst erop dat Europees Medicijnagentschap EMA de gebruikte vaccins beoordeelt voor 12-plussers. Volgens minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) worden al 16- en 17-jarigen gevaccineerd met een hoog medisch risico en zijn de andere medisch kwetsbare kinderen al bijna aan de beurt. Hij maant de Gezondheidsraad op te schieten met advies over het versneld vaccineren van tieners met een hoger medisch risico.

Terrassen

Kamerlid Jan Paternotte van D66 pleit ook voor ruimere regels voor terrassen. Straks geldt maximaal vijftig gasten buiten en vijftig binnen. „Dat zou betekenen dat op een hete dag een cafébaas mensen van buiten naar binnen moet sturen. Terwijl: mensen moeten juist naar buiten.”

Premier Mark Rutte begrijpt die suggestie, maar vindt die moeilijk te handhaven. „Omdat je lastig kunt vaststellen waarom op het ene terras meer mensen zitten dan op het andere, simpelweg omdat op het ene geen mensen binnen zitten.” Gelukkig komen we snel in de fase dat het aantal gasten in de horeca wordt verruimd.

PVV-leider Wilders vindt dat het versoepelen veel sneller kan. Hij wil dat het kabinet per direct alle maatregelen opheft. Volgens hem kan dat nu door het snelle vaccineren probleemloos. „Corona is niet voorbij, maar de coronacrisis is wel voorbij.” Hij hekelt het feit dat mensen tijdens het aankomende EK niet buiten bij elkaar mogen komen om de wedstrijden op een groot scherm te kijken. „Doe dat de mensen niet aan.”

Rutte voorzichtig

Rutte is voorzichtig. Hij wijst erop dat de ziekenhuizen weliswaar leegstromen, maar er moet snel wel weer ic-capaciteit nodig is om de 140.000 uitgestelde operaties in te halen. „Je kunt niet hebben dat het te langzaam daalt. Er liggen nog altijd 400 coronapatiënten op de ic, zei Rutte. „Dat is nog altijd meer dan nodig om de reguliere zorg te kunnen inhalen.” Bovendien kijkt het kabinet naar de rest van Europa, waarin Nederland volgens de premier met versoepelen behoorlijk vooroploopt.

Rutte erkent dat er in het kabinet discussie is om de verdere versoepelingen eerder door te voeren, zoals De Telegraaf woensdag meldde. „Op zich kloppen die berichten.”

