Hof behandelt hoger beroep verbod op Hells Angels

Het Openbaar Ministerie heeft enkele jaren geleden een civiel offensief ingezet om zogeheten Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s) in Nederland verboden te krijgen. Veertien jaar geleden zette justitie de aanval op de Hells Angels al in. Het lukte haar toen niet om diverse afdelingen van de club via de rechter verboden te krijgen.

Tegen de uitspraak van de rechtbank van vorig jaar heeft de club hoger beroep aangetekend. De rechter bepaalde in de uitspraak dat het verbod op en de ontbinding van de club per direct van kracht waren, maar het hof stak daar een stokje voor. De uitspraak van het hof moet worden afgewacht.

Namens de Angels heeft advocaat Geert-Jan Knoops bij de rechtbank onder meer betoogd dat er geen sprake is van een vereniging en dat deze daarom niet verboden kan worden. Motorclub Hells Angels werd in 1948 in de Verenigde Staten opgericht door vooral oud-militairen. Ongeveer veertig jaar geleden werd de club ook actief in Nederland.

Naast die tegen de Hells Angels lopen er nog procedures tegen clubs als Satudarah, Bandidos en No Surrender. Deze verkeren in verschillende stadia. Zo moet de Hoge Raad zich nog uitlaten over het verbod op Satudarah. De raad bekrachtigde eerder dit jaar het verbod op de Bandidos, maar de lokale afdelingen (’chapters’) mogen blijven bestaan. Over het verbod op No Surrender zal de hoogste rechter zich op 4 december uitspreken.