LIVE | Iets minder nieuwe coronagevallen

17.29 - Iets minder nieuwe coronagevallen

Het afgelopen etmaal zijn er 2298 positieve tests gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), iets minder dan zaterdag. Vorige week zondag waren er iets meer besmettingsgevallen, namelijk 2312.

Het gemiddelde over de afgelopen zeven dagen daalt nog wel, maar veel minder hard vergeleken met een paar weken geleden. Nu ligt dat op 2317, een dag eerder lag het zevendaags gemiddelde op 2319 en de dag daarvoor op 2329.

Het aantal gemelde sterfgevallen steeg met drie. Dat het overlijden van coronapatiënten nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden. Het kan soms een tijdje duren voor een sterfgeval is geregistreerd. Zaterdag werden zes sterfgevallen geregistreerd.

14.18 - Ziekenhuis weer ietsjes voller door Covid-19

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is zondag opnieuw iets toegenomen: In totaal liggen nu 671 besmette mensen in een ziekenhuis, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op de intensive cares liggen nu 200 ernstig zieke coronapatiënten. Dat zijn er twee meer dan een dag eerder.

Op de verpleegafdelingen liggen 471 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt, 17 meer dan zaterdag. Toen lagen daar 454 mensen met Covid-19.

De aantallen vallen nog steeds betrekkelijk mee. Het aantal opnames na de ’Dansen met Janssen-piek’ – die ongeveer vier keer zo klein was als de eerste golf-piek en ook minder dan de helft van de tweede en derde – is alweer op zijn retour.

Ⓒ Coronadashboard / NICE

11.35 - Polen verkoopt miljoen doses vaccin aan Australië

Polen heeft Australië geholpen aan een miljoen doses coronavaccin van Pfizer/BioNTech. Het Poolse ministerie van Volksgezondheid maakte de verkoop zondag bekend en noemde het een kwestie van solidariteit.

Polen heeft ruim voldoende vaccins voorradig. Die worden centraal besteld door de Europese Unie en verdeeld over de lidstaten. In Australië is de aanvoer van vaccins pas veel later op gang gekomen dan in Europa. Het land wist wel lange tijd succesvol het virus een heel eind buiten de deur te houden door zeer strenge inreisregels, maar sinds de Delta-variant zijn intrede deed kampt het met oplopende besmettingsaantallen, terwijl nog maar weinig mensen zijn gevaccineerd tegen het virus.

„In deze moeilijke tijden voor onze Australische vrienden heeft Polen besloten een miljoen doses van het Pfizer/BioNTech-vaccin te delen, met onmiddellijke levering”, zei de Poolse ambassadeur in Australië Michal Kolodziejski.

In Polen is ongeveer 55 procent van de bevolking volledig gevaccineerd. De afgelopen tijd neemt het priktempo er sterk af. Volgens opiniepeilingen is ongeveer een kwart van de Poolse bevolking ofwel in dubio over coronavaccinatie, of er tegen.