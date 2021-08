LIVE | Polen verkoopt miljoen doses vaccin aan Australië

Demissionair kabinet mikt op 1 november om alle maatregelen te schrappen

11.35 - Polen verkoopt miljoen doses vaccin aan Australië

Polen heeft Australië geholpen aan een miljoen doses coronavaccin van Pfizer/BioNTech. Het Poolse ministerie van Volksgezondheid maakte de verkoop zondag bekend en noemde het een kwestie van solidariteit.

Polen heeft ruim voldoende vaccins voorradig. Die worden centraal besteld door de Europese Unie en verdeeld over de lidstaten. In Australië is de aanvoer van vaccins pas veel later op gang gekomen dan in Europa. Het land wist wel lange tijd succesvol het virus een heel eind buiten de deur te houden door zeer strenge inreisregels, maar sinds de Delta-variant zijn intrede deed kampt het met oplopende besmettingsaantallen, terwijl nog maar weinig mensen zijn gevaccineerd tegen het virus.

„In deze moeilijke tijden voor onze Australische vrienden heeft Polen besloten een miljoen doses van het Pfizer/BioNTech-vaccin te delen, met onmiddellijke levering”, zei de Poolse ambassadeur in Australië Michal Kolodziejski.

In Polen is ongeveer 55 procent van de bevolking volledig gevaccineerd. De afgelopen tijd neemt het priktempo er sterk af. Volgens opiniepeilingen is ongeveer een kwart van de Poolse bevolking ofwel in dubio over coronavaccinatie, of er tegen.