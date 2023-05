Trump bepleit wanbetaling op nationale schuld tenzij VS bezuinigen

Het schuldenplafond is de wettelijk vastgestelde maximale hoeveelheid schulden die de Amerikaanse overheid mag aangaan. Biden wil dat de Republikeinen, die in het Huis van Afgevaardigden een meerderheid hebben, instemmen met verhoging van het schuldenplafond zonder bijkomende voorwaarden. Economen denken dat de schatkist in augustus zonder cash komt te zitten als het plafond niet wordt verhoogd.

Trump deed deze uitlatingen, en vele andere, in een door CNN gehouden vraag- en antwoordsessie waarbij ook het publiek vragen mag stellen. De ’town hall’ zoals dit type evenement in de VS heet, was op een universiteit in New Hampshire, een staat die traditioneel van groot belang is in de Amerikaanse presidentsverkiezingen, waarvoor Trump kandidaat is.

Bestorming

Trump weigerde opnieuw te erkennen dat hij de verkiezingen van 2020 heeft verloren en zei dat hij gratie zou verlenen aan veel van de mensen die zijn veroordeeld voor hun betrokkenheid bij de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Op de vraag van CNN-presentator Kaitlan Collins of hij wilde erkennen dat hij in 2020 verloor van Biden, lanceerde hij een tirade, waarin hij opnieuw beweerde dat de verkiezingen tegen hem waren opgetuigd. Geïrriteerd door Collins’ weerleggingen noemde hij haar een „vervelend (’nasty’) persoon.”

Trump weigerde spijt te betuigen voor de dodelijke aanval op het Amerikaanse Capitool toen zijn aanhangers probeerden te voorkomen dat het Congres de verkiezingsuitslag ratificeerde, en hij herhaalde zijn plan om betrokken personen gratie te verlenen mocht hij in 2024 het Witte Huis terugwinnen. „Ik ben geneigd velen van hen gratie te verlenen. Ik kan het niet voor iedereen zeggen, want een paar van hen zijn waarschijnlijk over de scheef gegaan”, zei Trump.

Oekraïne

Over de oorlog in Oekraïne zei Trump onder meer dat de Russische invasie nooit zou zijn gebeurd als hij president was geweest. Ook sprak hij zich uit tegen de miljardensteun van de VS aan Oekraïne, deels omdat die geen „einde aan het doden en sterven” maakt, deels omdat hij vindt dat Europa het leeuwendeel van de steun zou moeten verlenen - „Daar hebben ze geld genoeg voor.” Trump zou als president „binnen 24 uur” een einde maken aan de oorlog door met de strijdende partijen te onderhandelen.