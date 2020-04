Turken moeten per 1 mei verplicht inburgeren

Koolmees wilde de inburgeringsplicht voor Turken aanvankelijk pas opnieuw invoeren als het nieuwe inburgeringsstelsel klaar was. Maar de invoering daarvan werd onlangs al opgeschoven van 1 januari naar 1 juli 2021. Het duurde de coalitie te lang, dus vroegen Kamerleden Becker (VVD), Peters (CDA), Paternotte (D66) en Segers (CU) die verplichting al vanaf 1 mei dit jaar in te voeren.

Daar is Koolmees nu mee akkoord gegaan. Tussen 1 mei en de invoering van het nieuwe stelsel, geldt de verplichting wel alleen voor Turkse asielstatushouders, hun nareizigers en hun gezinsleden. Voor Turkse gezinsmigranten en overige migranten geldt tot 1 juli 2021 een uitzondering. Turkse nieuwkomers die voor 1 mei een verblijfsvergunning krijgen, mogen ook vrijwillig inburgeren.

Turken hoefden sinds 2011 niet langer verplicht in te burgeren, omdat Europese regelgeving dat in de weg stond. Inmiddels is de situatie veranderd en dus was Koolmees bereid alsnog Turkse nieuwkomers te verplichten om in te burgeren.

Coronamaatregelen

De minister heeft daarnaast ook een aantal maatregelen op het gebied van inburgering moeten nemen. Doordat de examenlocaties tot 28 april gesloten zijn, moeten de ingeplande examens – zo’n duizend per dag – later worden ingehaald. Daarom is de inburgeringstermijn nu met twee maanden verlengd.

Daarnaast kan nu ook afstandsonderwijs voor analfabete inburgeringsplichtigen vergoed worden uit de lening die zij krijgen. Die uren tellen ook mee voor de urenverklaring.