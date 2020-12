Dakloze man krijgt makeover en wordt daardoor herenigd met familie

Guimarães werd onlangs onder handen genomen door een kapper en medewerkers van een kledingwinkel. De foto’s van zijn nieuwe look werden op sociale media gedeeld en zo kwam zijn familie erachter dat hij nog in leven is.

De man was al vele keren langs de bewuste winkel gelopen, meestal om blikjes op te rapen zodat hij er wat geld voor zou krijgen. Onlangs besloot hij naar binnen te gaan. „We vroegen of hij honger had en of hij wat te eten wilde. Maar dat wilde hij niet, hij vroeg of we een scheermesje hadden zodat hij zijn baard kon bijwerken”, zo vertelt de eigenaar Alessandro Lobo aan UOL. „Toen kwamen we op het idee om hem op een andere manier te helpen en hem een beautydagje aan te bieden.”

Op de foto’s van voor de makeover is te zien dat Guimarães flink verwilderd was. Hij had een lange baard en lang, vet haar dat behoorlijk in de knoop zat. „De transformatie duurde twee uur.”

Familie van de man nam uiteindelijk contact op met Lobo, die op zijn beurt op zoek ging naar Guimarães om een hereniging tot stand te brengen. „João leeft nog steeds op straat. Zijn zus heeft aangeboden dat hij bij haar mag komen wonen, maar dat wil hij niet. Hij zei dat hij zich vrij voelt op straat.”