’Coronapil ook naar arme landen’

Europese rekenkamer geeft Brussel ’een dikke onvoldoende’: Nog veel mis met EU-subsidies

Bij de besteding van Europese subsidies gaat te veel mis. De Europese Rekenkamer geeft daarom in het jaarrapport een afkeurend oordeel over de uitgaven. Nederland krijgt in een kritisch jaarrapport een tik op de vingers vanwege ‘tekortkomingen’ in het computersysteem van de douane.