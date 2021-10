Eis: 30 maanden cel voor mishandelingen Kungfu-leraar en sekteleider René L.

LIVE – Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Volg de zaak via haar tweets onderaan dit artikel (vanaf circa 9.00 uur).

Volgens het OM heeft de man weinig inzicht in het leed dat hij anderen aandeed en voelt hij weinig spijt.

Jarenlang kon hij ongestoord zijn gang gaan en slaagde hij erin om intelligente mensen tot willoze slachtoffers te maken die geen weerwoord durfden te leveren, uit vrees zelf het mikpunt van hun leider te worden. Tot enkele leden uiteindelijk toch moed bij elkaar raapten en naar de politie stapten.

Maandag zat de 72-jarige René L. voor de rechtbank van Roermond om zich te verantwoorden voor jarenlange bedreigingen en mishandelingen. Die hij niet helemaal ontkende, maar weet aan een hersenbloeding waardoor hij jaren geleden werd getroffen. ,,Ik had geen kort lontje. Ik had helemaal geen lontje.”

Ja, hij sloeg zijn volgelingen wel eens. En ook greep hij in een vlaag van woede wel eens iemand naar de keel als hij het gevoel kreeg ,,dat er verraad was gepleegd”. René L.: ,,Niet per se om ze te laten stikken. Gewoon, een stevige greep. Maar ik was de controle nooit helemaal kwijt. Als dat zo was, dan was het desastreus afgelopen. Het is een koud kunstje om iemand uit het leven te helpen als ik dat had gewild. Maar ze waren me allemaal dierbaar.”

Strottenhoofd dichtgedrukt

Dat de vrouw van wie hij het strottenhoofd dichtdrukte geen lucht meer kreeg ,,zou kunnen.” Maar dat hij iemand in brand wilde steken? ,,Volgens mij kan dat niet, en ik was het hoe dan ook niet van plan. Het was ontzettend misplaatste ongein.”

Dat bleek niet bepaald het woord dat zijn slachtoffers voor zijn gedrag gebruikten. In lange, emotionele verklaringen vertelden ze over de terreur die ze jarenlang ondergingen, het isolement waarin ,, die psychopaat” hen bracht en de angst die ze continue voelden voor zijn woedeaanvallen die gepaard gingen met dreigen met een vuurwapen, of een zweep.

Eén van zijn slachtoffers vertelde de rechtbank hoe René L. haar met een natte theedoek zo hard in het oog sloeg, dat ze voor behandeling naar het ziekenhuis moest. Een ander werd door zijn hond hard gebeten in haar hand toen hij haar van haar stoel had geslagen. Hij noemde een vrouwelijk slachtoffer een ,,vuile hoer” omdat ze naar de mannen van de groep zou lonken. ,,Zelfs als ik stil in een hoekje zat beschuldigde René mij ervan dat ik mannen zat op te geilen door het muurbloempje te spelen.”

De mannen werden vooral financieel uitgekleed door René L. De vrouwen kleedde hij letterlijk uit en hij misbruikte ze seksueel, zeggen zijn slachtoffers. Daarvoor wordt René L. tot hun grote frustratie niet vervolgd. Volgens het Openbaar Ministerie wegens gebrek aan bewijs. De slachtoffers voelen zich dubbel gepakt. Eerst door René L. en vervolgens door een onwillige politie en Openbaar Ministerie dat hen niet serieus neemt.