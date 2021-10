Kungfu-leraar en sekteleider René L. die volgelingen mishandelde voor de rechter

LIVE – Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Volg de zaak via haar tweets onderaan dit artikel (vanaf circa 9.00 uur).

Dat zou blijken uit eerdere berichtgeving in De Limburger en de Volkskrant. De kungfu-leraar zou als sekteleider van een „spirituele” groepering in totaal zo’n vijftig volgelingen met zweepslagen en bedreiging met een pistool in een ijzeren greep gehouden hebben. Vier slachtoffers deden aangifte. Een aantal vrouwelijke volgelingen zouden ook seksueel zijn misbruikt. De zedenzaken staan niet in de tenlastelegging, omdat het OM daarvoor te weinig bewijs heeft gevonden.

Veel verdenkingen zouden zich hebben afgespeeld in een pand aan de Rijksweg in Kessel. René L. erkent dat hij leerlingen sloeg, maar dat zouden slechts ’enkele klapjes in het gezicht’ zijn geweest. De rest ontkent hij. Een of meer slachtoffers doen vandaag hun verhaal voor de rechtbank in Roermond. De rechtbank heeft voor de zaak acht uur uitgetrokken.