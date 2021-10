Premium Het beste van De Telegraaf

Eis: 30 maanden cel voor mishandelingen Wrede Kungfu-leraar en sekteleider René L.: ’Ik had geen kort lontje, maar helemaal geen lontje’

Door Saskia Belleman Kopieer naar clipboard

Het huis in Kessel waar René L. en zijn volgelingen woonden. Ⓒ Lé Giesen

ROERMOND - Hij manipuleerde, dreigde, sloeg ze met een leren hondenriem en een zweep, trok mensen bij de haren over de grond, overgoot ze met lampenolie en dreigde ze in brand te steken. De 72-jarige kungfu-leraar René L. uit het Limburgse Roggel had zo zijn eigen methoden om volgelingen die op zoek waren naar verdieping in het leven in het gareel te houden.