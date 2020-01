Bijna 500 migranten op Middellandse Zee in veiligheid gebracht

Artsen zonder Grenzen kwam vijf keer in actie. In een van die gevallen dreigde een vluchtbootje te kapseizen. De meeste opvarenden komen uit Bangladesh, Somalië en Eritrea. Bijna vier op de tien van de aan boord gehaalde vluchtelingen is kind. Van hen werden er 132 niet begeleid door een volwassene.

Artsen zonder Grenzen heeft ervan afgezien om aan te meren in Tripoli. „Het is in Libië niet veilig en mensen worden daar vaak onder erbarmelijke omstandigheden geïnterneerd. Dat kunnen wij als medische hulporganisatie niet toestaan”, zegt een woordvoerder. Italië en Malta hebben nog niet gereageerd op een aanmeerverzoek. Het schip van Sea-Eye heeft koers gezet naar Italië nadat Malta een verzoek had afgewezen.

De Internationale Migrantenorganisatie van de VN (IOM) registreerde vorig jaar 1283 dode bootvluchtelingen in de Middellandse Zee. Afgelopen vijf jaar zijn er minstens 19.164 migranten verdronken.