Premium Het beste van De Telegraaf

Universiteit: besluit over maatregelen volgt Utrechts studentencorps in opspraak om foto ’anaal ringwerpen’

Door John Maes Kopieer naar clipboard

Ⓒ Google Streetview

Utrecht - Opnieuw een incident bij een studentenvereniging, dit keer bij het Utrechtsch Studenten Corps (USC). De vereniging is in verlegenheid gebracht door een foto van ogenschijnlijk een stripper met een fles in haar achterwerk, als onderdeel van een spelletje ringwerpen.