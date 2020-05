Zuurstofapparaat in brand: vijf coronapatiënten dood

De brand brak uit op een intensivecareafdeling op de zesde verdieping van de kliniek. De slachtoffers zijn patiënten die aan de beademing lagen. Vermoedelijk is een van deze beademingsapparaten in brand gevlogen door overbelasting. Het ziekenhuis was half maart opnieuw ingericht voor de behandeling van mensen met het coronavirus.

Zondagavond kwamen negen mensen om door een brand in een hospice in Krasnogorsk, zo’n 20 kilometer ten westen van Moskou. Zaterdagavond was er brand in een ziekenhuis waar coronapatiënten worden behandeld in Moskou. Daardoor kwam een patiënt om het leven.

Onderzoek

De Russische autoriteiten stellen nu een onderzoek in naar de veiligheid van beademingsapparaten die worden gebruikt in twee ziekenhuizen waar coronapatiënten worden behandeld.

Beide beademingsapparaten komen volgens een bron uit dezelfde fabriek in het Oeralgebied. Naast het onderzoek naar de veiligheid van de apparaten is ook een strafrechtelijk onderzoek ingesteld vanwege de brand van dinsdag.

Rusland heeft de binnenlandse productie van beademingsapparaten opgevoerd vanwege de coronacrisis. Op sommige plaatsen buiten de grote steden worden volgens experts oude apparaten gebruikt, maar het toestel in Sint-Petersburg zou nieuw zijn geweest.