Nu is het de beurt aan Jeff Bezos

Grote baas van het ruimtebedrijf Blue Origin Jeff Bezos aan boord van zijn New Shepard raket die dinsdag met hem en drie andere passagiers het ruimste sop zal kiezen. Ⓒ REUTERS

AMSTERDAM - Ging vorige week Richard Branson met zijn Virgin Galactic als eerste ruimtemiljardair in de wereldgeschiedenis de lucht in, dinsdag is het de beurt aan Jeff Bezos. Aan boord van zijn New Shepard kunnen hij en zijn drie medepassagiers, waaronder de 18-jarige Nederlander Olivier Daemen, een paar minuten genieten van hun gewichtsloze verblijf in de ruimte.