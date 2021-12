Drones met drugs en telefoons onderschept na landing in gevangenis Westzaan

Premium Binnenland

Emmense verdachte cokesmokkel uit Brazilië werd ook afgeluisterd in onderzoek naar kofferbakmoord

De verdachte in een zaak rondom een mislukte cocaïnesmokkel uit Brazilië, Willem B. uit Emmen, werd al voor die tijd afgeluisterd door justitie. Dat was in verband met in het onderzoek naar de moord op Ralf Meinema uit Klazienaveen, beter bekend als de kofferbakmoord.