Moeder (84) en zoon (60) zitten wekenlang dood op bank

Bouwvakkers die aan een renovatie waren begonnen in het wooncomplex, belden in januari meerdere keren aan. Niemand gaf echter gehoor. Pas toen een conciërge van het gebouw een slotenmaker inlichtte, werden de twee gevonden. Dat meldt BBC.

Onderkoeling

Al in januari werden de lichamen gevonden, maar nu pas hebben de autoriteiten het onderzoek afgerond. De bejaarde vrouw kwam om door onderkoeling, zo blijkt uit de lijkschouwing. De doodsoorzaak van haar zoon kon niet worden vastgesteld. Rechercheurs onderzochten verschillende scenario’s, maar er zijn geen aanwijzingen gevonden voor een indringer of het gebruik van geweld.

De twee zaten schaars gekleed op de bank. In het appartement stonden nauwelijks meubels. Een verwarming was er niet en de elektriciteit was uitgeschakeld.

Bovendien had de slechtziende zoon omgerekend zo’n 1.100 euro op zak. In de prullenbak in de woning werd een krant van 2 december 2019 gevonden. Toch kon de exacte sterfdatum van de gezinsleden niet worden vastgesteld. Ook was het niet meer mogelijk om te achterhalen of ze gelijktijdig stierven of na elkaar, aldus een lijkschouwer in de rechtbank.